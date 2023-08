È stata governata da Sarah Palin dal 2006 al 2009 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata governata da Sarah Palin dal 2006 al 2009. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALASKA

Significato/Curiosita : E stata governata da sarah palin dal 2006 al 2009

Clinton is the most admired woman of 2009 - but sarah palin's not far behind: poll, su nydailynews.com, 30 dicembre 2009. url consultato il 28 dicembre 2010... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alaska (disambigua). l'alaska (pron. /a'laska/; in inglese ascolta[·info], /'læsk/), italianizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

