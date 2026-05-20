Il matrimonio celebrato dal sindaco
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SOLUZIONE: RITO CIVILE
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Perché la soluzione è Rito Civile? Il rito civile è una cerimonia ufficiale che celebra l’unione tra due persone, riconosciuta legalmente dallo Stato. Questa celebrazione avviene di fronte al sindaco o a un funzionario pubblico autorizzato, che legge le promesse nuziali e attesta formalmente l’unione. La sua importanza risiede nel conferire validità legale al matrimonio, senza ricorrere a riti religiosi. La partecipazione del sindaco garantisce che l’atto sia conforme alle norme civili vigenti in Italia.
Il matrimonio celebrato dal sindaco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rito Civile
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il matrimonio celebrato dal sindaco
- Risposta: RITO CIVILE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 4-6
- Schema utile: R___ ______
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Rito Civile' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il matrimonio celebrato dal sindaco". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Con matrimonio: Si invitano al matrimonio
Con celebrato: Il roditore celebrato nel film Ricomincio da capo
Con sindaco: La indossa il sindaco durante le cerimonie ufficiali