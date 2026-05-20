Il matrimonio celebrato dal sindaco

Home / Soluzioni Cruciverba / Il matrimonio celebrato dal sindaco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il matrimonio celebrato dal sindaco' è 'Rito Civile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RITO CIVILE

La risposta Rito Civile è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Rito Civile? Il rito civile è una cerimonia ufficiale che celebra l’unione tra due persone, riconosciuta legalmente dallo Stato. Questa celebrazione avviene di fronte al sindaco o a un funzionario pubblico autorizzato, che legge le promesse nuziali e attesta formalmente l’unione. La sua importanza risiede nel conferire validità legale al matrimonio, senza ricorrere a riti religiosi. La partecipazione del sindaco garantisce che l’atto sia conforme alle norme civili vigenti in Italia.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Rito Civile' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il matrimonio celebrato dal sindaco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rito Civile

Per risolvere la definizione "Il matrimonio celebrato dal sindaco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rito Civile'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il matrimonio celebrato dal sindaco

Il matrimonio celebrato dal sindaco Risposta: RITO CIVILE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 4-6

4-6 Schema utile: R___ ______

R___ ______ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

R Roma I Imola T Torino O Otranto C Como I Imola V Venezia I Imola L Livorno E Empoli

La soluzione 'Rito Civile' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il matrimonio celebrato dal sindaco". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.