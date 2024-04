La Soluzione ♚ Porto della Libia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Porto della Libia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRIPOLI

Curiosità su Porto della libia: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi libia (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento africa non cita le fonti necessarie... Tripoli (AFI: /'tripoli/; in arabo , arabulus, anche Tripoli di Berberia - in arabo , arabulus al-Gharb - o Tripoli di Libia) è la capitale e la città più popolata della Libia con circa 3,078 milioni di abitanti nel 2019. Sorge nella parte nord-occidentale del paese al limitare del deserto, su una parte di terra rocciosa che si protende nel Mar Mediterraneo a formare una baia. Maggiore centro commerciale e manifatturiero del paese, è sede universitaria. La città fu fondata nel VII secolo a.C. dai Fenici.

