Persona lagnosa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Persona lagnosa' è 'Pittima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PITTIMA

Perché la soluzione è Pittima? Una persona lagnosa, spesso descritta come troppo critica o lamentosa, può essere associata a una voce pittima, che trasmette un senso di sofferenza e insoddisfazione. La voce pittima si caratterizza per un tono malinconico e un’espressione che comunica dolore o insoddisfazione, rispecchiando la tendenza di chi si lamenta frequentemente. Questo tipo di voce può accentuare il carattere lamentoso di qualcuno, creando un’immagine di costante insoddisfazione e tristezza. La connessione tra il modo di parlare e il carattere si evidenzia nel modo in cui si trasmette emozioni negative.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Persona lagnosa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Persona lagnosa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pittima

La definizione "Persona lagnosa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Persona lagnosa" conferma che la soluzione 'Pittima' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pittima

P Padova I Imola T Torino T Torino I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Persona lagnosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pittima' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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