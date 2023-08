Antico impacco di vino a scopo medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico impacco di vino a scopo medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PITTIMA

Significato/Curiosita : Antico impacco di vino a scopo medico

Vengono utilizzate a scopo medicinale le specie s. alba, s. caprea, s. purpurea, s. aurita e s. nigra. lo sciroppo, il decotto, il vino medicato, la polvere... Percentuale più o meno congrua. la pittima vestiva di rosso, affinché tutti sapessero che il perseguitato dalla pittima era un debitore moroso. questo aumentava... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Antico impacco di vino a scopo medico : antico; impacco; vino; scopo; medico; Decorato come un antico manoscritto; Relativo all antico scultore greco Skopas; Era antico in una poesia di Giosuè Carducci; Può essere chimico semantico sentimentale; antico nome del mar Morto; Il provino del ballerino; Indovino biblico che benedì il popolo di Israele; Come Pierfrancesco Favino e Alessio Boni; Formato per bottiglie di vino da 27 litri; vino bianco DOC della provincia di Bolzano; Conoscenze e pratiche atte a uno scopo ; Opportuno allo scopo ; Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Prive di scopo ; Usati per uno specifico scopo ; Il Thomas medico in Pollyanna; Strumento medico per indagare l orecchio; Il medico della tribù; Il medico per antonomasia; Un medico come Roberto Burioni;

Cerca altre Definizioni