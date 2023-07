Un pronome di terza persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pronome di terza persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ESSO

Significato/Curiosita : Un pronome di terza persona

Principale: pronome personale. i pronomi personali sono pronomi che rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta... La exxon (conosciuta anche come esso, stilizzato in sso, in passato in alcune zone nco) è stata una società petrolifera statunitense, fusasi con la mobil... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un pronome di terza persona : pronome; terza; persona; pronome dimostrativo; Il pronome che ti comprende; pronome delle cinque; pronome per almeno due; pronome che comprende me e te; Prima e terza in Kenya; La terza potenza d un numero; Seconda e terza di Lewis; La terza città della Francia; La terza grammaticale è lui; Il medico persona le del pontefice; Creò i persona ggi della Pisana e di Carlino; L Oliver persona ggio di Dickens; Un quadro persona le; Due slitte persona li;

Cerca altre Definizioni