Il più grande filosofo antico del Neoplatonismo

Significato della soluzione per: Il piu grande filosofo antico del neoplatonismo

Inglese

Nome proprio

Plotino (in greco antico: t, Plotînos; Licopoli, 203/205 – Campania, 270) è stato un filosofo romano. È considerato uno dei più importanti filosofi dell'antichità, erede di Platone e padre del neoplatonismo, a volte identificato in toto col suo pensiero. Le informazioni biografiche su di lui provengono per la maggior parte dalla Vita di Plotino, composta da Porfirio come prefazione alle Enneadi, gli unici scritti di Plotino, che hanno ispirato per secoli teologi, mistici e metafisici pagani, cristiani, ebrei, musulmani e gnostici.

