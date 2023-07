Antico filosofo e storico greco di Creta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico filosofo e storico greco di Creta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EPIMENIDE

Significato/Curiosita : Antico filosofo e storico greco di creta

greco moderno: e, traslitterato: irákleio, in greco antico: e, herákleion) è un comune greco nell'isola di creta (unità periferica di candia)... Di epimenide verso il 500 a.c. ha verosimilmente fatto confusione tra questi momenti. secondo diogene, che riporta diverse tradizioni, epimenide sarebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Antico filosofo e storico greco di Creta : antico; filosofo; storico; greco; creta; Primo libro dell antico Testamento; Persiano antico ; Erano sette quelle del mondo antico ; antico altare pagano; L antico palazzo municipale dell Italia del Nord; Il Benjamin filosofo politico liberale; Il filosofo della Scienza nuova; Insigne filosofo greco; Immanuel il filosofo della Critica della ragion pura; Un Benedetto celebre filosofo ; storico re azteco; Armando famoso storico del Novecento; Bovino preistorico ; Born in the storico album di Springsteen; storico modello della Lancia; Poeta lirico greco del secolo VI a C; Quello greco vale 3.14; Insigne filosofo greco ; Una vocale dell alfabeto greco ; Formaggio greco ; Il re del famoso Labirinto di creta ; Costruì il Labirinto di creta ; L era divisa in Triassico Giurassico e creta ceo; Un tipo di ballo originario di creta gre; Città morta di creta ;

Cerca altre Definizioni