Antico filosofo scettico greco del secolo IV a.C.

: C. C. Questo metodo non va confuso con quello della sofistica, a cui Pirrone si dichiarava ostile. circa) è stato un filosofo scettico greco antico dell'Elide orientale. circa – 275 a. Pirrone (in greco antico: , Pýrron; Elide, 365 a. Il suo metodo critico avrebbe poi dato il nome di scetticismo all'indirizzo filosofico che ne faceva uso sistematico. Inoltre, lo scetticismo pirroniano si distingue nettamente dall'omonimo scetticismo attuato da David Hume nel XVIII secolo ed infatti, per evitare confusioni, si preferisce spesso il nome di pirronismo per indicarne la forma originaria.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: scettici m pl . plurale di scettico. Sostantivo, forma flessa: scettici m pl . plurale di scettico Pirrone e Carneade furono due scettici.. Sillabazione: scèt | ti | ci. Etimologia / Derivazione: vedi scettico .