SOLUZIONE: AUTORETE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Talvolta è causata da un difensore" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Talvolta è causata da un difensore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Autorete? In ambito sportivo, quando un giocatore avversario devia involontariamente un pallone facendolo entrare nella propria rete, si parla di un errore che può essere attribuito a un membro della propria squadra. Questa situazione si verifica spesso quando un difensore, nel tentativo di bloccare un attacco, non riesce a controllare correttamente il pallone, portando a un risultato sfavorevole. La dinamica si verifica quindi durante momenti di pressione, influenzando il punteggio e il morale della squadra.

Per risolvere la definizione "Talvolta è causata da un difensore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Talvolta è causata da un difensore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Autorete:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto R Roma E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Talvolta è causata da un difensore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

