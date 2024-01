La definizione e la soluzione di: La lesione causata dal carbonchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'antrace, detta anche "carbonchio" (dal greco a, che significa "carbone", dal colore nero delle lesioni cutanee che si sviluppano nelle vittime di questa infezione), è un'infezione acuta causata dal batterio Bacillus anthracis.

Generalmente si manifesta come malattia endemica in animali erbivori selvatici o domestici, quali bovini, pecore, cavalli, capre e suini, ma può anche svilupparsi nell'uomo, per esposizione ad animali infetti, tessuti di animali infetti, inalazione di spore del batterio o ingestione di cibo contaminato da queste. Non sono mai stati registrati casi di trasmissione da uomo a uomo per via aerea. Sono rarissimi i casi di contagio per contatto fra umani.

Dell'antrace esistono diverse forme differenti per diffusione e pericolosità classificate in base alla via d'ingresso: cutanea, la forma più frequente; polmonare, rara; gastrointestinale, rarissima.

L'antrace si trova in tutto il mondo, risultando più comune nei paesi in via di sviluppo o in paesi senza programmi di prevenzione veterinaria. Certe regioni del mondo hanno un'incidenza più alta di antrace tra gli animali: America centrale e meridionale, Europa orientale, Africa, Caraibi e Medio Oriente.

I sintomi dell'antrace polmonare sono inizialmente molto simili a quelli di una comune influenza (febbre, tosse, affaticamento), ma nell'arco di tre, quattro giorni degenerano verso un quadro clinico molto più grave, con difficoltà respiratorie, stato di shock e perdita di coscienza. Se non curata, l'infezione di antrace porta alla morte tra i sette e i dieci giorni, con una letalità del 20%, che cresce notevolmente nelle varianti polmonare e intestinale.

Italiano

Sostantivo

antrace ( approfondimento) m (pl.: antraci)

(medicina) infiammazione del tessuto sottocutaneo costituita da foruncoli, spesso caratterizzata da necrosi dell'ipoderma, assume in certi punti un aspetto nerastro (veterinaria) altro nome dell'erisipela dei suini

Sillabazione

an | trà | ce

Pronuncia

IPA: /an'trate

Etimologia / Derivazione

dal latino anthrax , dal greco a -a, cioè "carbone"

Sinonimi

favo (1)

antrace erisipelatoso (2)

mal rossino (2)

Contrari