La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccolo osso della gola' è 'Ioide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IOIDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccolo osso della gola" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo osso della gola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ioide? L’ioide è un osso di forma a Farfalla che si trova nella parte anteriore del collo, sospeso tra la mandibola e la cartilagine tiroidea. Non si articola direttamente con nessun altro osso, ma è fondamentale per il sostegno della lingua e per la funzionalità delle vie respiratorie e digestive. Questa struttura, di dimensioni ridotte, svolge un ruolo importante nel parlare, deglutire e respirare. La sua posizione e funzione lo rendono un elemento chiave nel complesso sistema della gola.

Quando la definizione "Piccolo osso della gola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo osso della gola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ioide:

I Imola O Otranto I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo osso della gola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

