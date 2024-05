La Soluzione ♚ Ossicino della gola La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IOIDE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ossicino della gola. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ossicino della gola: (rinofaringe), ciò permette di regolare la pressione tra l'orecchio medio e la gola. la funzione primaria dell'orecchio medio è di trasferire in modo efficiente... L'osso ioide in anatomia umana è un osso impari e mediano che si trova alla radice della lingua, a livello della quarta vertebra cervicale, tra mandibola e cartilagine tiroidea della laringe. Si trova nella regione anteriore del collo e ne determina la suddivisione in una regione sopraioidea, più craniale, e una sottoioidea, più caudale. Lo ioide, funzionale al processo di fonazione, è l'unico osso del corpo umano che non si articoli con nessun altro osso, ed è mantenuto in posizione da diverse formazioni muscolari.

