Piccolo osso della schiena - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VERTEBRA

osso difficilmente raggiungono un accordo". l'immagine mostra infatti due cani che non si interessano alle ossa davanti a loro, ma aspirano all'osso tenuto... Presentano caratteristiche comuni che permettono di descrivere una vertebra tipo. la vertebra è costituita da un corpo vertebrale che insieme all'arco vertebrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piccolo osso della schiena : piccolo; osso; della; schiena; piccolo delinquente dei fumetti; Un piccolo astro al femminile; piccolo schermo a cristalli liquidi; Un gustoso e piccolo mollusco; Era piccolo piccolo nel film di Monicelli del 77; Un tipo di scopa grosso lana; Cani che posso no essere napoletani e inglesi; Grosso serpente un film con Jennifer Lopez; Quelli delle camicie posso no chiudersi coi gemelli; Un liquore italiano di colore rosso scarlatto; Lo sono gli amanti della musica classica; Il capo della polizia in una città; L ingrediente base della salsa guacamole; Il cognome di una Elsa della letteratura; Pesci azzurriargentei della famiglia dei clupeidi; Come la schiena in posizione ricurva; schiena re nel wrestling; Ha una criniera ruvida e folta sulla schiena ; Una piccola e larga seduta senza schiena le; La schiena degli uccelli;

