La definizione e la soluzione di: Un osso in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IOIDE

Significato/Curiosita : Un osso in bocca

Stai cercando altri significati, vedi mascella (disambigua). l'osso mascellare è un osso dello splancnocranio, pari e simmetrico. la mascella origina dalla... Stai cercando altri significati, vedi mascella (disambigua). l'mascellare èdello splancnocranio, pari e simmetrico. la mascella origina dalla... L'osso ioide in anatomia umana è un osso impari e mediano che si trova alla radice della lingua, a livello della quarta vertebra cervicale, tra mandibola e cartilagine tiroidea della laringe. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un osso in bocca : osso; bocca; Un osso ricurvo; Si articola con l osso sacro; osso è la parte più ampia del bacino; Articolazione che unisce il femore all osso iliaco; Fetta di carne con l osso ; Sporgono dalla bocca di Dracula; Lo è chi resta a bocca aperta; Si suona portando un dito alla bocca ; Una protesi in bocca ; Tenere la bocca chiusa;

Cerca altre Definizioni