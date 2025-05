Oggetti plasmati con l argilla nei cruciverba: la soluzione è Crete

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Oggetti plasmati con l argilla' è 'Crete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRETE

Curiosità e Significato di "Crete"

Approfondisci la parola di 5 lettere Crete: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Crete? Gli oggetti plasmati con l'argilla rappresentano opere d'arte e funzionali che possono variare da semplici utensili a complesse sculture. Quando l'argilla viene modellata e successivamente cotta in un forno, si trasforma in ceramica, nota nel mondo dell'arte e dell'artigianato come creta. Questo materiale, grazie alla sua versatilità, è utilizzato da secoli per creare oggetti estetici e pratici, riflettendo la creatività e la cultura di diverse civiltà.

Come si scrive la soluzione Crete

La definizione "Oggetti plasmati con l argilla" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

