Oggetti plasmati con argilla

creta ( approfondimento) f sing (pl.: crete)

(mineralogia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

cré | ta o crè | ta

Pronuncia

IPA: /'kreta/ o IPA: /'krta/

Etimologia / Derivazione

dal latino creta

Sinonimi

argilla

terracotta

Parole derivate

cretaceo

Proverbi e modi di dire