La Soluzione ♚ Statuette di terra La definizione e la soluzione di 5 lettere: Statuette di terra. CRETE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Statuette di terra: Le Crete Senesi sono la zona a sud-est della città di Siena, che include i territori comunali di Asciano, Buonconvento, Montalcino (parte ex comune di San Giovanni d'Asso), Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, Pienza, e Trequanda, tutti in provincia di Siena. Il nome deriva dall'argilla, o creta, presente nel terreno, che dà al paesaggio il caratteristico colore grigio-azzurro e un'apparenza spesso descritta come lunare. Questa argilla caratteristica, mista a salgemma e gesso, detta mattaione, rappresenta i sedimenti del mare del Pliocene che copriva l'area tra 2,5 e 4,5 milioni di anni fa. Il paesaggio è caratterizzato da colline brulle e ... Francese Nome proprio Significato e Curiosità su: Le Crete Senesi Crète (toponimo) Creta Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Robert & Signorelli, Dizionario francese - italiano, Signorelli Altre Definizioni con crete; statuette; terra; Le tipiche colline a sud di Siena; Le tipiche pittoresche colline a sud di Siena; Statuette di pietra verde; Relativo a una terra di colore giallo-bruno; Terra di foche e trichechi; La rude terra dei pionieri;

La risposta a Statuette di terra

CRETE

