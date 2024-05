La Soluzione ♚ Lo è l uomo serpente La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SNODATO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo è l uomo serpente. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo e l uomo serpente: Atene, cecrope, era mezzo uomo e mezzo serpente. nella mitologia greca, avevano servitori serpenti i titani e i giganti e talvolta i giganti sono raffigurati... Il tram snodato o tram articolato è un veicolo tranviario formato da segmenti unici collegati l'uno con l'altro in modo flessibile, in cui il primo costituisce la motrice e gli altri sono vagoni o carrozze tranviarie. Generalmente, i moderni tram snodati consentono ai passeggeri di passare da un vagone all'altro; i tram snodati più vecchi, invece, non permettevano di passare dalla motrice ai vagoni, in quanto era assente l'intercomunicante.

