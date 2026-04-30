Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori' è 'Squat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SQUAT

Perché la soluzione è Squat? Lo squat è un movimento fisico fondamentale che coinvolge piegamenti delle gambe, mirato a rafforzare e tonificare gli arti inferiori. Attraverso questa pratica, si stimolano i muscoli delle cosce, i glutei e i muscoli posteriori della coscia, migliorando la resistenza e la stabilità del corpo. È un esercizio molto utilizzato sia nell'allenamento quotidiano che in quello sportivo, in quanto favorisce la forza e la stabilità generale. La corretta esecuzione dello squat è essenziale per ottenere benefici efficaci.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Squat

Se la definizione "Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori" conferma che la soluzione 'Squat' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Squat

S Savona Q Quarto U Udine A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esercizio di piegamenti per irrobustire gli arti inferiori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Squat' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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