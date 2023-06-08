Un erogatore a Londra ing

SOLUZIONE: DISPENSER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un erogatore a Londra ing" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un erogatore a Londra ing". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Dispenser? Un oggetto che distribuisce liquidi o sostanze, spesso presente in negozi o uffici, permette di ottenere facilmente una dose di prodotto senza sprechi. È comune trovare questo apparecchio in vari ambienti pubblici e privati, facilitando l'accesso a sapone, disinfettante o altre sostanze liquide. La sua funzione principale è rendere più semplice e igienico il prelievo di determinate sostanze, assicurando praticità e velocità.

La definizione "Un erogatore a Londra ing" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un erogatore a Londra ing" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dispenser:

D Domodossola I Imola S Savona P Padova E Empoli N Napoli S Savona E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un erogatore a Londra ing" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

