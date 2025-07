Erogatore automatico ing nei cruciverba: la soluzione è Dispenser

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Erogatore automatico ing' è 'Dispenser'.

DISPENSER

Curiosità e Significato di Dispenser

La parola Dispenser è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dispenser.

Perché la soluzione è Dispenser? Un dispenser automatico è un dispositivo che eroga prodotti come sapone, gel igienizzante o alimenti senza bisogno di toccarli. Grazie a sensori, rileva la presenza dell'utente e distribuisce la quantità giusta in modo igienico e pratico. Ideale per negozi, bagni pubblici o cucine, semplifica la vita quotidiana e garantisce maggiore igiene e sicurezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un erogatore a Londra ingErogatore a pressione di sapone liquido ingTessera badge ingFederal of Investigation cioè l FBI ingL ambiente dei vip USA: system ing

Come si scrive la soluzione Dispenser

Hai trovato la definizione "Erogatore automatico ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

E Empoli

N Napoli

S Savona

E Empoli

R Roma

