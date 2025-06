Una famosa attrazione di Londra: Tower ing nei cruciverba: la soluzione è Bridge

BRIDGE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Bridge più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bridge.

Perché la soluzione è Bridge? La parola bridge in inglese significa ponte, un elemento architettonico che collega due punti divisi da un ostacolo come un fiume o una strada. A Londra, il Tower Bridge è uno dei simboli più riconoscibili della città, famoso per la sua struttura imponente e la capacità di aprirsi per far passare le navi. Un vero e proprio punto di riferimento storico e architettonico.

