Uno strumento come il Bancomat nei cruciverba: la soluzione è Dispenser

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno strumento come il Bancomat

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno strumento come il Bancomat' è 'Dispenser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISPENSER

Curiosità e Significato di Dispenser

Hai risolto il cruciverba con Dispenser? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Dispenser.

Perché la soluzione è Dispenser? Il termine dispenser indica un dispositivo che distribuisce automaticamente prodotti come denaro, snack o bevande, facilitando l’erogazione in modo rapido e sicuro. È comunemente usato per ATM, distributori di bibite o snack. In breve, è uno strumento automatico pensato per offrire ciò di cui hai bisogno con semplicità e comodità, rendendo le operazioni quotidiane più veloci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Antico strumento con due manici sovrappostiStrumento da bluesMesso a punto come uno strumento di misuraStrumento che rullaStrumento a fiato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dispenser

Non riesci a risolvere la definizione "Uno strumento come il Bancomat"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

E Empoli

N Napoli

S Savona

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T E L I E A B E A N R M O R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BERNARDO L EREMITA" BERNARDO L EREMITA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.