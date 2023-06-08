Eliminati levati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Eliminati levati' è 'Tolti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOLTI

Perché la soluzione è Tolti? La parola TOLTI si riferisce a qualcosa che è stato eliminato o levato da un luogo o da un insieme. Quando si parla di oggetti, elementi o parti che non sono più presenti, si usa questo termine per indicare che sono stati rimossi o sottratti. La connessione tra il significato e il termine risiede nella loro comune associazione con l'atto di eliminare o di togliere qualcosa. La comprensione di questa relazione aiuta a interpretare correttamente il contesto in cui viene utilizzata la parola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eliminati levati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Eliminati levati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tolti

In presenza della definizione "Eliminati levati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eliminati levati" conferma che la soluzione 'Tolti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tolti

T Torino O Otranto L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eliminati levati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tolti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Levati, asportaliEliminati asportatiLevati dalla circolazioneSottratti levatiEliminati soppressiLevati come dentiNessuno li ha eliminati