Levati, asportali nei cruciverba: la soluzione è Tolti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Levati, asportali' è 'Tolti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOLTI

Curiosità e Significato di Tolti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tolti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tolti? Tolti indica qualcosa che è stato rimosso o portato via, come oggetti o elementi da un luogo. Deriva dal verbo togliere ed è spesso usato per descrivere azioni di eliminazione o spostamento. In parole semplici, si riferisce a ciò che è stato portato via, lasciando il posto libero o vuoto. È un termine utile in vari contesti quotidiani e linguistici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Levati dalla circolazioneEliminati levatiSottratti levatiLevati come dentiDrizzati levati verso l alto

Come si scrive la soluzione Tolti

La definizione "Levati, asportali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

L Livorno

T Torino

I Imola

