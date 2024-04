La Soluzione ♚ Asportati La definizione e la soluzione di 5 lettere: Asportati. TOLTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Asportati: Tolti (chiamato anche Tholdi e Talt, Tibetano: Tol-ti, Tol-rti) è un'oasi nel distretto di Kharmang. Il villaggio si trova sulla riva sinistra dell'Indo, a circa 35 km a sud-est della confluenza dell'Indo dalla valle di Shayok. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Tolti (chiamato anche Tholdi e Talt, Tibetano: Tol-ti, Tol-rti) è un'oasi nel distretto di Kharmang. Il villaggio si trova sulla riva sinistra dell'Indo, a circa 35 km a sud-est della confluenza dell'Indo dalla valle di Shayok. tolti m pl plurale di tolto Voce verbale tolti participio passato maschile plurale di togliere Sillabazione tòl | ti Etimologia / Derivazione vedi togliere Sinonimi levati, spostati, rimossi, scostati, staccati , strappati, cavati, estratti

rubati, derubati, rapiti, impadroniti, usurpati, estorti, carpiti, defraudati, depauperati

sottratti, detratti, dedotti, defalcati

sequestrati, confiscati, incamerati, espropriati, pignorati

(di decreti) cancellati, eliminati, annullati, depennati, aboliti, abrogati

cancellati, eliminati, annullati, depennati, aboliti, abrogati ricavati, presi, derivati, tratti

(da libri) riportati, citati, copiati, imitati Contrari messi , sistemati, collocati, posti, riposti

(di indumenti) vestiti, indossati

vestiti, indossati aggiunti, addizionati

(di decreti) resi validi Altre Definizioni con tolti; asportati; Eliminati asportati; Levati asportati; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Asportati

TOLTI

T

O

L

T

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Asportati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.