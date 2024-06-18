Levati dalla circolazione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Levati dalla circolazione' è 'Tolti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOLTI

Perché la soluzione è Tolti? Quando si dice che qualcosa è tolto dalla circolazione, si fa riferimento a oggetti, monete o documenti che vengono rimossi dall'uso pubblico o ufficiale, spesso a causa di obsolescenza, danni o sostituzione. Questa espressione indica che tali elementi non sono più validi o accessibili per l'uso quotidiano, andando così a ridurre la presenza di determinati elementi nel sistema di scambio o nella circolazione generale. Perciò, i soggetti coinvolti devono adottare alternative o sostituzioni adeguate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Levati dalla circolazione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Levati dalla circolazione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tolti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Levati dalla circolazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Levati dalla circolazione" conferma che la soluzione 'Tolti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tolti

T Torino O Otranto L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Levati dalla circolazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tolti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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