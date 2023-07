Una leggera carrozza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una leggera carrozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il calesse è una leggera carrozza trainata da cavalli, utilizzata tradizionalmente per il trasporto di persone o merci su brevi distanze. Questo veicolo ha una struttura semplice, con quattro ruote e un sedile aperto per i passeggeri. Nella sua forma più tradizionale, il calesse ha un aspetto elegante, con una copertura pieghevole per proteggere i passeggeri dalle intemperie. Nel corso degli anni, il calesse è diventato un simbolo di romanticismo e di epoche passate. Oggi, è spesso utilizzato in contesti turistici o per gite a cavallo, mantenendo il suo fascino nostalgico e pittoresco.

