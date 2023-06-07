Riportano episodi incerti della vita di Gesù

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Riportano episodi incerti della vita di Gesù' è 'Vangeli Apocrifi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VANGELI APOCRIFI

Perché la soluzione è Vangeli Apocrifi? I Vangeli apocrifi sono testi che narrano episodi incerti della vita di Gesù, spesso fuori dal canone ufficiale delle Scritture. Questi scritti, non riconosciuti come canonicali, offrono versioni alternative o dettagli aggiuntivi sugli eventi e le persone legate alla sua esistenza. La loro presenza testimonia l'interesse e le interpretazioni diverse che si sono sviluppate nel tempo riguardo alla figura di Gesù. La loro importanza risiede nella comprensione delle testimonianze storiche e culturali dell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riportano episodi incerti della vita di Gesù". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Riportano episodi incerti della vita di Gesù nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Vangeli Apocrifi

Per risolvere la definizione "Riportano episodi incerti della vita di Gesù", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riportano episodi incerti della vita di Gesù" conferma che la soluzione 'Vangeli Apocrifi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Vangeli Apocrifi

V Venezia A Ancona N Napoli G Genova E Empoli L Livorno I Imola A Ancona P Padova O Otranto C Como R Roma I Imola F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riportano episodi incerti della vita di Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vangeli Apocrifi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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