SEDATIVO

Curiosità e Significato di Sedativo

Perché la soluzione è Sedativo? Un sedativo è una sostanza che aiuta a calmare il sistema nervoso, riducendo ansia e dolore. Spesso usato in medicina, favorisce il rilassamento e può alleviare situazioni di tensione o agitazione. È importante assumerlo sotto controllo medico, perché un uso scorretto potrebbe causare effetti indesiderati. In sintesi, il sedativo è un alleato per ritrovare serenità e tranquillità nelle situazioni di stress.

Come si scrive la soluzione Sedativo

S Savona

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S P E S S O R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOPPRESSA" SOPPRESSA

