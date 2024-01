La definizione e la soluzione di: Nobili inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: L'attributo inglesi non è dovuto a bach, bensì al suo biografo johann nikolaus forkel, secondo cui tali suite furono forse composte per omaggiare un nobile inglese...

Baronetto (in inglese Baronet, abbreviazione Bt.) è un titolo assegnato dalla Corona britannica. La sua dignità è il baronettato e il titolo femminile di baronetta (in inglese baronetess) è conferito suo jure e non in quanto moglie del titolare.

La pratica di assegnare questo titolo fu originariamente introdotta nel Regno d'Inghilterra nel XIV secolo. Giacomo I ne ripristinò l'uso nel 1611 per raccogliere fondi senza aumentare le tasse.

Il baronettato è l'unica onorificenza ereditaria senza dignità di pari a eccezione dei cavalieri neri, bianchi e verdi dell'Irlanda del Nord. Di questi ultimi sono oggi attivi solo i cavalieri verdi. A seconda del sesso, il titolare di baronettato è indicato come "Sir" o "Dame" con precedenza di rango su qualsiasi altro ordine tranne la Giarrettiera, il Cardo e il quiescente San Patrizio.

I baronetti sono convenzionalmente considerati come appartenenti alla nobiltà minore benché al riguardo William Thoms affermasse che «…la precisa qualità di questa dignità non è ancora del tutto determinata, alcuni la ritengono superiore ai nobili minori, mentre altri, ancora una volta, classificano i baronetti come la più bassa delle nobiltà maggiori, perché il loro onore, come quello dei nobili superiori, è ereditario e creato con lettere patenti…».

Il confronto con titoli e gradi del continente è debole a causa del sistema britannico di primogenitura e perché la pretesa al titolo deve essere dimostrata; attualmente il baronettato è supervisionato dal Ministero della giustizia. In pratica, ciò significa che i pari e i baronetti del Regno Unito costituiscono circa 1200 famiglie (alcuni pari sono anche baronetti), che sono all'incirca meno dello 0,01% delle famiglie del paese.

Il titolo di baronetto non ha immediati corrispettivi europei, sebbene i cavalieri ereditari, come i ritter tedeschi ed austriaci e gli erfridder, possano essere considerati simili ad esso.

Italiano

Locuzione nominale

mano di baronetto

(araldica) espressione usata per indicare lo scudetto caricato di una mano sinistra di rosso utilizzato, nell'araldica inglese, per brisare lo stemma di un baronetto