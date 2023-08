Vesti col cordiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vesti col cordiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAI

Significato/Curiosita : Vesti col cordiglio

Montenevoso, la cui blasonatura cita il cordiglio francescano come elemento di ornamento dello scudo. il cordiglio compare anche nell'araldica civile come... Come lo sai (how do you know), è un film del 2010 scritto e diretto da james l. brooks con reese witherspoon, paul rudd, owen wilson e jack nicholson...