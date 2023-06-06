Il santo invocato contro il mal di gola

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il santo invocato contro il mal di gola' è 'Biagio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIAGIO

Perché la soluzione è Biagio? Biagio è il santo a cui ci si rivolge per alleviare il mal di gola, offrendo protezione e conforto nei momenti di dolore. La sua figura è molto venerata, soprattutto in alcune zone d'Italia, dove si ricorre alla sua intercessione per ottenere guarigione e sollievo dai disturbi alla gola. La sua devozione si manifesta attraverso preghiere e rituali tradizionali, che rafforzano il legame tra fede e cura. La sua presenza è sentita come un aiuto divino in tempi di bisogno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il santo invocato contro il mal di gola". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il santo invocato contro il mal di gola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Biagio

In presenza della definizione "Il santo invocato contro il mal di gola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il santo invocato contro il mal di gola" conferma che la soluzione 'Biagio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Biagio

B Bologna I Imola A Ancona G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il santo invocato contro il mal di gola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biagio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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