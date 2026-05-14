Il randagio amico della Lilli di Disney

Home / Soluzioni Cruciverba / Il randagio amico della Lilli di Disney

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il randagio amico della Lilli di Disney' è 'Biagio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIAGIO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Biagio? Biagio è il fedele compagno di Lilli nel classico di Disney, sempre al suo fianco durante le avventure. Questo cane randagio, di carattere gentile e affettuoso, trova un nuovo senso di famiglia nel rapporto con la protagonista. La sua presenza trasmette un senso di lealtà e amicizia sincera, dimostrando come anche un animale senza casa possa diventare un vero amico. La storia di Biagio rimane impressa nel cuore di chi segue le sue avventure.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il randagio amico della Lilli di Disney". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il randagio amico della Lilli di Disney nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Biagio

La definizione "Il randagio amico della Lilli di Disney" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il randagio amico della Lilli di Disney" conferma che la soluzione 'Biagio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Biagio

B Bologna I Imola A Ancona G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il randagio amico della Lilli di Disney" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biagio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il nome di AntonacciCanta LiberatemiL Antonacci del pop italianoIl 15 Classico Disney: Lilli e ilCon Lilli nel classico film Disney sui caniClassico della Disney su due cani Lilli e ilIl topo amico del Dumbo di Walt DisneyL imprenditore pasticcione amico di Brigitta dei fumetti Disney