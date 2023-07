Si prega per il mal di gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prega per il mal di gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAN BIAGIO

Significato/Curiosita : Si prega per il mal di gola

Con cui possono essere banditi. ad esempio, il trentatreesimo demone è rhyx achoneoth, che causa mal di gola e tonsillite e può essere allontanato scrivendo... Disambiguazione – "san biagio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi san biagio (disambigua). biagio di sebaste, noto come san biagio (sebaste,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si prega per il mal di gola : prega; gola; Nell arte una figura che prega ; Occorre nel prega re; Si dice prega ndo; L insetto che prega ; L insetto verde che sembra prega re; Quello stradale può regola rlo un semaforo; Lo regola il puntatore; Disposizioni regola mentari; Hanno il coltro e il regola tore di profondità; Cancellano le irregola rità;

Cerca altre Definizioni