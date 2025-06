Recipiente per preparare frittate nei cruciverba: la soluzione è Padella

PADELLA

Curiosità e Significato di "Padella"

Perché la soluzione è Padella? La padella è un utensile da cucina fondamentale, utilizzato per preparare una vasta gamma di piatti, tra cui le frittate. Caratterizzata da un fondo largo e dai bordi bassi, permette una cottura uniforme e facilita la mescolatura degli ingredienti. Insomma, è l'alleata ideale per chi ama cucinare in modo semplice e veloce!

Come si scrive la soluzione Padella

P Padova

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A M D M O A A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MADAPOLAM" MADAPOLAM

