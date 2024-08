La Soluzione ♚ Recipiente che i Russi usano per preparare il tè La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SAMOVAR La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SAMOVAR

Curiosità su Recipiente che i russi usano per preparare il te: Un samovar (in russo ´ ) è un contenitore metallico tradizionalmente usato in Russia ed in altri paesi slavi, in Iran, nel Kashmir e in Turchia per scaldare l'acqua. Poiché l'acqua calda è normalmente usata per la preparazione del tè, molti samovar presentano nella parte alta un alloggiamento atto a sostenere e scaldare una teiera di tè concentrato.

