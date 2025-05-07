Un recipiente usato per preparare il caffè
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un recipiente usato per preparare il caffè' è 'Cuccuma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CUCCUMA
Perchè la soluzione è Cuccuma? La cuccuma è un recipiente tradizionale usato per preparare il caffè. Si tratta di un oggetto semplice, spesso di terracotta, che permette di ottenere una bevanda aromatica e ricca di sapore. Molti apprezzano il suo metodo autentico di estrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un recipiente usato per preparare il caffè nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cuccuma
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un recipiente usato per preparare il caffè" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cuccuma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un recipiente usato per preparare il caffè
- Risposta: CUCCUMA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Cuccuma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un recipiente usato per preparare il caffè". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con recipiente: Un recipiente da piccolo bucato
Con usato: Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi
Con preparare: Sa preparare un Moscow Mule