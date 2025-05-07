Un recipiente usato per preparare il caffè

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un recipiente usato per preparare il caffè' è 'Cuccuma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUCCUMA

Perchè la soluzione è Cuccuma? La cuccuma è un recipiente tradizionale usato per preparare il caffè. Si tratta di un oggetto semplice, spesso di terracotta, che permette di ottenere una bevanda aromatica e ricca di sapore. Molti apprezzano il suo metodo autentico di estrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un recipiente usato per preparare il caffè nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cuccuma

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un recipiente usato per preparare il caffè" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cuccuma'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un recipiente usato per preparare il caffè

Un recipiente usato per preparare il caffè Risposta: CUCCUMA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

C Como U Udine C Como C Como U Udine M Milano A Ancona

La soluzione 'Cuccuma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un recipiente usato per preparare il caffè". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.