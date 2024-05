Chi vi casca è fritto

: La padella è un tipo di pentola che viene usata in cucina per vari scopi, ad esempio per friggere. .

Italiano: Sostantivo: padella ( approfondimento) f sing (pl.: padelle) . (gastronomia) arnese usato per friggere cibi, di forma circolare con bordo rialzato e provvisto di lungo manico. oggetto sanitario usato per i bisogni corporali dei degenti che non possono alzarsi dal letto. (marina) una barca lunga e piatta. (anatomia) la rotella del ginocchio. Sillabazione: pa | dèl | la. Pronuncia: IPA: /pa'dlla/ .