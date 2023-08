Una miscela incendiaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una miscela incendiaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAPALM

Significato/Curiosita : Una miscela incendiaria

Ha trovato applicazione durante la seconda guerra mondiale come miscela incendiaria per bombe aeree, ma attualmente è quasi in disuso. la reazione della... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napalm (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti esplosivi e armi non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

