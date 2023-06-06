Lunghe armi delle guardie pontificie

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lunghe armi delle guardie pontificie' è 'Alabarde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALABARDE

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Perché la soluzione è Alabarde? Le alabarde sono armi di lunghezza considerevole utilizzate dalle guardie pontificie per difendere e mantenere l’ordine durante eventi ufficiali o cerimonie. Questi strumenti, caratterizzati da una lama lunga e un'asta robusta, permettono di affrontare eventuali minacce con efficacia. La loro presenza simbolica sottolinea l’autorità e il ruolo protettivo delle guardie, che si affidano a questo tipo di arma per garantire sicurezza e controllo in contesti elevati. Le alabarde sono un elemento distintivo dell’uniforme ufficiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunghe armi delle guardie pontificie". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lunghe armi delle guardie pontificie nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Alabarde

Se la definizione "Lunghe armi delle guardie pontificie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunghe armi delle guardie pontificie" conferma che la soluzione 'Alabarde' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Alabarde

A Ancona L Livorno A Ancona B Bologna A Ancona R Roma D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunghe armi delle guardie pontificie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alabarde' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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