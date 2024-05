Significato della soluzione per: Le armi delle guardie pontificie

Per forma ed utilizzo ricorda molto la voulge, della quale si costituisce come una sorta di evoluzione più raffinata. Si compone di una lama di scure sormontata da una cuspide o da una lama di picca e sviluppante, posteriormente, in un uncino o in una seconda cuspide. L'alabarda è un'arma inastata a punta, tagliente da entrambi i lati. Diffusa massicciamente in Europa dai successi militari dei mercenari svizzeri a partire dal XIV secolo, restò in uso alle forze di fanteria sino ai primi decenni del XVII secolo.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: alabarde ( approfondimento) f pl . (armi) plurale di alabarda. Sillabazione: a | la | bàr | de. Etimologia / Derivazione: vedi alabarda . Sinonimi: (per estensione) alabardieri.