Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco' è 'Barumini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARUMINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Barumini? Barumini è un comune sardo noto per il suo patrimonio culturale e archeologico di grande rilievo. Al centro dell’attenzione si trova Su Nuraxi, un complesso nuragico che rappresenta un esempio eccezionale della civiltà nuragica. Questa testimonianza storica, riconosciuta dall’Unesco, permette di comprendere le antiche tecniche di costruzione e l’organizzazione sociale dei popoli che abitavano l’isola. La presenza di questo sito rende Barumini un punto di riferimento importante per la cultura sarda.

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Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Barumini

La soluzione associata alla definizione "Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Barumini:

B Bologna A Ancona R Roma U Udine M Milano I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il comune sardo con Su Nuraxi patrimonio Unesco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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