Località della Tessaglia patrimonio dell Unesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località della Tessaglia patrimonio dell Unesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METEORA

Significato/Curiosita : Localita della tessaglia patrimonio dell unesco

Cieli") è una famosa località ubicata nel nord della grecia, al bordo nord occidentale della pianura della tessaglia, nei pressi della cittadina di kalambaka... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi meteora (disambigua). una meteora (comunemente chiamata anche stella cadente) è un frammento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

