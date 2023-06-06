Ex colonia portoghese in Cina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ex colonia portoghese in Cina' è 'Macao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACAO

Perché la soluzione è Macao? Macao è una regione amministrativa speciale situata sulla costa meridionale della Cina, che un tempo apparteneva a una potenza coloniale portoghese. Questa ex colonia ha conservato tracce significative della dominazione portoghese nella sua architettura, cultura e tradizioni, che si mescolano con le influenze cinesi. La presenza portoghese ha lasciato un'impronta duratura nel patrimonio locale, rendendo Macao un esempio di convivenza tra due culture diverse. La sua storia riflette un passato di colonizzazione e scambi culturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ex colonia portoghese in Cina". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ex colonia portoghese in Cina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Macao

Quando la definizione "Ex colonia portoghese in Cina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ex colonia portoghese in Cina" conferma che la soluzione 'Macao' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Macao

M Milano A Ancona C Como A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ex colonia portoghese in Cina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Macao' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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