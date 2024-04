La Soluzione ♚ Ex porto portoghese in Asia

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MACAO

Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Ex porto portoghese in asia: Folclore portoghese è rappresentata dal gallo di barcelos. lo stesso argomento in dettaglio: cucina portoghese. tra le specialità della cucina portoghese spicca... Macao (AFI: /ma'kao/; in cinese T, S, ÀoménP; in portoghese Macau) è una delle regioni amministrative speciali della Cina insieme a Hong Kong. Si trova sul lato occidentale del delta del fiume delle Perle e confina con Hong Kong a est, con la provincia di Guangdong a nord e a ovest, mentre a sud è di fronte al mar Cinese Meridionale. L'economia del territorio è fortemente dipendente dal gioco d'azzardo e dal turismo, ma comprende anche attività produttive. Ex colonia portoghese, Macao rimase possedimento dell'Impero portoghese dalla metà del XVI secolo fino al 1999, ultima colonia europea in Asia. Commercianti portoghesi si stabilirono ...

