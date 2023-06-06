Un animale odoroso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un animale odoroso' è 'Puzzola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUZZOLA

Perché la soluzione è Puzzola? Una puzzola è un animale noto per il suo caratteristico odore forte e sgradevole, che utilizza come meccanismo di difesa contro i predatori. La sua capacità di spruzzare una sostanza maleodorante dalla zona anale le permette di proteggersi efficacemente. Questo odore intenso, che può essere percepito anche a distanza, è una caratteristica distintiva di questa creatura. La puzzola, quindi, si identifica immediatamente grazie alla sua peculiarità olfattiva molto evidente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un animale odoroso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un animale odoroso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Puzzola

La soluzione associata alla definizione "Un animale odoroso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un animale odoroso" conferma che la soluzione 'Puzzola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Puzzola

P Padova U Udine Z Zara Z Zara O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un animale odoroso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Puzzola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Animale bianco e nero che emette cattivo odorePiccolo mammifero dei MustelidiMammifero che emette una secrezione maleodoranteUn animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloAnimale dalle corna molto voluminoseAnimale che starnazzaAnimale nei prefissi