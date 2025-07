Mammifero che emette una secrezione maleodorante nei cruciverba: la soluzione è Puzzola

PUZZOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Puzzola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Puzzola.

Perché la soluzione è Puzzola? La puzzola è un mammifero noto per la sua capacità di spruzzare una secrezione maleodorante come forma di difesa. Questo animale emette un liquido pungente e sgradevole dalle ghiandole anali, avvertendo i predatori di non avvicinarsi. La sua peculiarità lo rende simbolo di astuzia e protezione naturale, un vero esempio di come la natura utilizzi strategie sorprendenti per sopravvivere.

P Padova

U Udine

Z Zara

Z Zara

O Otranto

L Livorno

A Ancona

