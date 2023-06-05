Una vettura ferroviaria

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una vettura ferroviaria' è 'Wagonlit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WAGONLIT

Perché la soluzione è Wagonlit? Il wagon lit è una vettura ferroviaria utilizzata per il trasporto di passeggeri, specialmente in servizi di alta qualità come i treni notturni. Questo tipo di carrozza offre comfort e servizi di lusso, spesso dotata di cuccette, sale da pranzo e spazi dedicati al riposo. La sua funzione principale è quella di garantire un viaggio confortevole e rilassante durante tratte lunghe o notturne. La presenza del wagon lit rappresenta un elemento distintivo nella categoria delle vetture ferroviarie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vettura ferroviaria". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una vettura ferroviaria nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Wagonlit

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una vettura ferroviaria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vettura ferroviaria" conferma che la soluzione 'Wagonlit' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Wagonlit

W Washington A Ancona G Genova O Otranto N Napoli L Livorno I Imola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vettura ferroviaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Wagonlit' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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